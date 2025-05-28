Испанцы придумали хитрый способ, помогающий похудеть

Эксперты из университета Наварры в Испании придумали хитрый способ, помогающий похудеть. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что белок коллаген можеть усилить чувство насыщения и помочь в борьбе с лишним весом, установили.

В рандомизированном исследовании, которое длилось двенадцать недель, участвовали 64 человека с избыточным весом или ожирением в возрасте от 20 до 65 лет.

Подопытные ознакомились с рекомендациями по питанию в рамках средиземноморской диеты.

Сказано, что половину из них также проинструктировали перед обедом и ужином употреблять батончики со вкусом шоколада, содержащие десять граммов коллагена, запивая их водой.

Поясняется, что коллаген в составе батончиков был специально модифицирован для лучшего набухания в желудке, что, по словам исследователей, усиливало насыщение.

Подобный эффект позволил снизить аппетит и потребление калорий.

По завершении эксперимента группа, принимавшая коллаген, потеряла в среднем три килограмма веса, что вдвое больше, чем участники контрольной группы. Кроме этого у них в большей степени снизились индекс массы тела и окружность талии. Также в первой группе увеличилась безжировая масса тела, что могло указывать на прирост мышечной массы.

Оказалось при этом, что у принимавших коллаген уровень сытости был выше, а чувство голода стало ниже.

Добавляется, что у всех добровольцев в организме сократилась выработка лептина, то есть гормона насыщения, в экспериментальной группе его уровень был выше, чем в контрольной.

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