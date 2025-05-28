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Новости > Ученые узнали о происхождении зубов нечто интересное

Ученые узнали о происхождении зубов нечто интересное

Агата Кловская
27.05.25 14:19
258
Ученые узнали о происхождении зубов нечто интересное

Эксперты из Чикагского университета в США узнали кое-что интересное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что прообразы зубов возникли почти 465 миллионов лет назад в качестве органов чувств, не предназначенных для жевания.

Ученые поясняют, что изначально зубоподобные структуры (одонтоды) покрывали тела древнейших рыб, выполняя функцию органов чувств.

Добавляется, что они передавали информацию о температуре и вибрациях, помогали ориентироваться в водной среде и сохранились у современных акул и скатов в виде зубчатой кожи.

Сказано: «Мы выявили удивительное сходство между сенсорными структурами древних рыб и современных членистоногих».

Такой вывод был сделан после изучения окаменелости Anatolepis.

Указывается, что компьютерная томография выявила сложную систему чувствительных каналов.

Отмечается, что данные структуры оказались аналогичны сенсиллам у крабов и скорпионов, что опровергло прежнюю гипотезу о защитной функции.

Подчеркивается, что зубная боль оказалась одним из древнейших механизмов выживания, отметили исследователи.

Сообщается, что со временем сенсорные структуры мигрировали в ротовую полость, постепенно сформировавшись в современные зубы, но эти органы сохранили чувствительность благодаря древним нервным связям.

Резюмируется, что это исследование не только раскрыло тайну происхождения зубов, но и показало, как эволюция повторно использует удачные изобретения для разных целей. Теперь американцы желают продолжить изучение этой неожиданной связи между тактильными и жевательными функциями.

Ранее ученые вырастили в лаборатории человеческие зубы.

Тэги: ученые, зубы, мир, наука

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