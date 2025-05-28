Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Американцы обнаружили в глубинах космоса нечто странное

Американцы обнаружили в глубинах космоса нечто странное

Агата Кловская
27.05.25 14:12
251
Американцы обнаружили в глубинах космоса нечто странное

Эксперты из США при помощи австралийского телескопа ASKAP обнаружили в космосе нечто странное. По их словам, было найдено так называемое скопления душ, то есть сгустки энергии, видимые только в радиодиапазоне

Данный объект назвали Teleios.

Сказано: «Наиболее очевидной его характеристикой является замечательная круговая симметрия в сочетании с низкой поверхностной яркостью».

Выдвинуто мнение, что данное открытие может свидетельствовать о существовании душ или ранее неизвестных форм энергии.

Поясняется, что до этого из нерецензированных научных материалов arXiv стало известно, что американские ученые из NASA представили план по поиску так называемых планет-изгоев в нашей галактике Млечный Путь.

Добавляется, что ключевую роль в их обнаружении сыграет космический телескоп Nancy Roman, который запустят в 2026-м году.

Информируется, что с 2027-го года он начнет масштабный поиск, который должен выявить от сотен до тысяч странствующих миров.

Ранее ученые заявили, что Вселенная может схлопнуться.

Тэги: ученые, мир, космос, наука

Комментарии

Статьи

20.05.25 19:24

Чемпионство киевского «Динамо»: итоги от Андрея Шахова

Автор: Александр Панько

Дайджест

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT
28.04.25 10:23

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
27.05.25 16:40

Россия готова указать в меморандуме ориентировочные сроки окончания войны

27.05.25 16:24

Обнаружено поразительное свойство дневного света

27.05.25 16:08

Выявлена важная польза острой пищи

27.05.25 15:33

Киев и Лондон заключили многомиллиардное соглашение о поставках вооружений

27.05.25 15:15

Ученые узнали о воронах кое-что неожиданное

27.05.25 15:07

Стало известно, бежит ли время с возрастом быстрее

27.05.25 14:32

Москва дерзко комментирует удары по Украине и намекает на новые обстрелы

27.05.25 14:26

Испанцы придумали хитрый способ, помогающий похудеть

27.05.25 14:19

Ученые узнали о происхождении зубов нечто интересное

27.05.25 15:33

Киев и Лондон заключили многомиллиардное соглашение о поставках вооружений

27.05.25 13:25

В Украине критически не хватает ракет для систем ПВО, — Le Monde

27.05.25 09:57

Стало известно, когда Трамп может ввести мощные санкции против России

27.05.25 09:41

США, Германия, Франция и Британия не ограничивают Украину в ударах по РФ, — Мерц

26.05.25 16:54

Зеленский раскрыл детали рекордной атаки РФ по Украине

26.05.25 10:16

В Конгрессе призвали «вооружить Украину до зубов»

26.05.25 09:31

Трамп признал, что Путин сошел с ума

23.05.25 16:53

Украина и РФ завершили обмен пленными, — Трамп

23.05.25 13:24

В Украине усилили мобилизационные меры. Названа причина

23.05.25 12:56

В Украине до конца года откроется 180 подземных школ

22.05.25 09:13

Трамп дал Европе понять, что «убежден в победе России» в войне, — Bloomberg

22.05.25 09:22

СМИ узнали новые детали убийства Портнова

22.05.25 16:17

Американцы придумали, как продлить свежесть овощей и фруктов

21.05.25 14:29

В Николаевской области женщина и ребенок подорвались на гранате

21.05.25 12:20

Закарпатье потрясло жуткое преступление – вынесен приговор

21.05.25 15:56

Перечислены продукты, которые способны уменьшать эпигенетический возраст у мужчин

23.05.25 13:57

Ученые разгадали интересный секрет нашей кожи

25.05.25 16:33

Ученые поведали, как прожить более ста лет

21.05.25 04:52

Ученые узнали о депрессии нечто новое

22.05.25 14:58

Ученые узнали о холере кое-что новое

Фото и Видео
В Кремле возбудились от слов Мерца об ударах по РФ
В Кремле возбудились от слов Мерца об ударах по РФ
В Кремле возбудились от слов Мерца об ударах по РФ
В Кремле возбудились от слов Мерца об ударах по РФ
Опубликовано видео яркого извержения вулкана на Гавайях
Опубликовано видео яркого извержения вулкана на Гавайях
Появилось видео, как Макрон получил по лицу от своей жены
Появилось видео, как Макрон получил по лицу от своей жены
В Киеве женщина открыла стрельбу по дверям многоэтажки
В Киеве женщина открыла стрельбу по дверям многоэтажки
Путин приказал создать «буферную зону» на границе
Путин приказал создать «буферную зону» на границе
Эпичный пожар в Индии оборвал немало жизней – появилось видео
Эпичный пожар в Индии оборвал немало жизней – появилось видео
Трамп сказал, когда встретится с Путиным
Трамп сказал, когда встретится с Путиным
В Стамбуле началась встреча Украина-Турция-США
В Стамбуле началась встреча Украина-Турция-США
На церемонии открытия «Евровидения-2025» произошел скандал
На церемонии открытия «Евровидения-2025» произошел скандал
Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом
Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди