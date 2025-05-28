Американцы обнаружили в глубинах космоса нечто странное

Эксперты из США при помощи австралийского телескопа ASKAP обнаружили в космосе нечто странное. По их словам, было найдено так называемое скопления душ, то есть сгустки энергии, видимые только в радиодиапазоне

Данный объект назвали Teleios.

Сказано: «Наиболее очевидной его характеристикой является замечательная круговая симметрия в сочетании с низкой поверхностной яркостью».

Выдвинуто мнение, что данное открытие может свидетельствовать о существовании душ или ранее неизвестных форм энергии.

Поясняется, что до этого из нерецензированных научных материалов arXiv стало известно, что американские ученые из NASA представили план по поиску так называемых планет-изгоев в нашей галактике Млечный Путь.

Добавляется, что ключевую роль в их обнаружении сыграет космический телескоп Nancy Roman, который запустят в 2026-м году.

Информируется, что с 2027-го года он начнет масштабный поиск, который должен выявить от сотен до тысяч странствующих миров.

Ранее ученые заявили, что Вселенная может схлопнуться.