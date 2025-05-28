Российская Федерация оправдывает свои масштабные обстрелы по Украине якобы угрозой «террористических атак и провокаций». Об этом сообщили в российском Минобороны.

«Вооруженные силы России продолжат наносить удары в ответ на любые террористические атаки и провокации киевского режима», — заявили в Минобороны РФ.

Российское командование заявило, что Киев, при поддержке отдельных стран Европы, предпринял ряд провокационных шагов для срыва переговоров, которые якобы инициировала Россия.

Более того, россияне традиционно заявляют, что бьют только по военным объектам и ВПК в Украине.

Напомним, в Кремле цинично оправдались перед Трампом за массированные удары по Украине.