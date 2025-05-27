Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Ученые рассказали, какую угрозу скрывает Венера

Ученые рассказали, какую угрозу скрывает Венера

Агата Кловская
27.05.25 12:54
154
Ученые рассказали, какую угрозу скрывает Венера

Международная группа экспертов поведала, какую угрозу скрывает Венера. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что от астероидов, которые разделяют орбиту с этой планетой и остаются почти невидимыми с Земли, может исходить опасность.

Ученые поясняют, что сейчас известно всего два десятка астероидов, движущихся вблизи орбиты Венеры.

Говорится: «Хотя они избегают сближения с самой Венерой, их траектории все же могут пересекаться с земной орбитой – особенно если они достигают диаметра 140 метров и приближаются к нашей планете на расстояние менее 0,05 астрономической единицы».

Добавляется, что многие такие объекты остаются незамеченными из-за яркого солнечного света, мешающего наземным наблюдениям.

Указывается, что особенно трудно обнаружить те, чьи орбиты имеют низкое эксцентриситет, так как именно они наиболее коварны и менее предсказуемы.

Специалисты рассказали: «Орбиты таких астероидов подвержены хаосу, через 150 лет они становятся непредсказуемыми».

Исследователи провели моделирование 26 клонов астероидов с разными орбитами и проследили их эволюцию на протяжении 36 тысяч лет.

Было установлено: объекты с низкими наклонениями и эксцентриситетом менее 0,38 могут действительно сближаться с Землей.

Астрономы поведали, что особую надежду ученые возлагают на Обсерваторию Веры Рубин, запуск которой намечен на июль этого года. Она сможет увидеть такие астероиды лишь в ограниченные периоды года, когда солнечное освещение минимально.

Полагается, что для полноценного мониторинга этих «невидимых» угроз может потребоваться специализированная космическая миссия: к примеру, аппарат на орбите Венеры, обращенный от Солнца.

Резюмируется: «Даже относительно небольшой астероид диаметром 150 метров может ударить по Земле с энергией в сотни мегатонн – это в тысячи раз больше, чем атомные бомбы, сброшенные во Второй мировой войне».

Ранее мы писали, что Индия собралась покорить Венеру.

Тэги: ученые, мир, космос, наука, Венера

Комментарии

Статьи

20.05.25 19:24

Чемпионство киевского «Динамо»: итоги от Андрея Шахова

Автор: Александр Панько

Дайджест

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT
28.04.25 10:23

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
27.05.25 13:48

Мерц предрек затяжную войну в Украине — дольше, чем можно себе представить

27.05.25 13:25

В Украине критически не хватает ракет для систем ПВО, — Le Monde

27.05.25 12:45

В Украине официально завершился эпидемический сезон гриппа и ОРВИ

27.05.25 12:39

В МИД ответили, готова ли Украина к выходу США из мирных переговоров с РФ

27.05.25 12:18

Владимир Зеленский планирует визит в Берлин: известна дата

27.05.25 11:51

Канадцы опровергли популярный миф о здоровом сне

27.05.25 11:41

Из-за непогоды в Украине без электричества остались десятки населенных пунктов

27.05.25 11:39

На территории детского сада в Киеве обнаружили мину времен Второй мировой войны

27.05.25 11:24

В Кремле возбудились от слов Мерца об ударах по РФ

27.05.25 13:25

В Украине критически не хватает ракет для систем ПВО, — Le Monde

27.05.25 09:57

Стало известно, когда Трамп может ввести мощные санкции против России

27.05.25 09:41

США, Германия, Франция и Британия не ограничивают Украину в ударах по РФ, — Мерц

26.05.25 16:54

Зеленский раскрыл детали рекордной атаки РФ по Украине

26.05.25 10:16

В Конгрессе призвали «вооружить Украину до зубов»

26.05.25 09:31

Трамп признал, что Путин сошел с ума

23.05.25 16:53

Украина и РФ завершили обмен пленными, — Трамп

23.05.25 13:24

В Украине усилили мобилизационные меры. Названа причина

23.05.25 12:56

В Украине до конца года откроется 180 подземных школ

23.05.25 10:16

В МИД отреагировали на очередное заявление Путина о буферной зоне

22.05.25 09:13

Трамп дал Европе понять, что «убежден в победе России» в войне, — Bloomberg

22.05.25 09:22

СМИ узнали новые детали убийства Портнова

22.05.25 16:17

Американцы придумали, как продлить свежесть овощей и фруктов

21.05.25 14:29

В Николаевской области женщина и ребенок подорвались на гранате

20.05.25 16:33

Обнаружена неожиданная польза десертов

21.05.25 12:20

Закарпатье потрясло жуткое преступление – вынесен приговор

21.05.25 15:56

Перечислены продукты, которые способны уменьшать эпигенетический возраст у мужчин

21.05.25 04:52

Ученые узнали о депрессии нечто новое

22.05.25 14:58

Ученые узнали о холере кое-что новое

23.05.25 13:57

Ученые разгадали интересный секрет нашей кожи

Фото и Видео
В Кремле возбудились от слов Мерца об ударах по РФ
В Кремле возбудились от слов Мерца об ударах по РФ
В Кремле возбудились от слов Мерца об ударах по РФ
В Кремле возбудились от слов Мерца об ударах по РФ
Опубликовано видео яркого извержения вулкана на Гавайях
Опубликовано видео яркого извержения вулкана на Гавайях
Появилось видео, как Макрон получил по лицу от своей жены
Появилось видео, как Макрон получил по лицу от своей жены
В Киеве женщина открыла стрельбу по дверям многоэтажки
В Киеве женщина открыла стрельбу по дверям многоэтажки
Путин приказал создать «буферную зону» на границе
Путин приказал создать «буферную зону» на границе
Эпичный пожар в Индии оборвал немало жизней – появилось видео
Эпичный пожар в Индии оборвал немало жизней – появилось видео
Трамп сказал, когда встретится с Путиным
Трамп сказал, когда встретится с Путиным
В Стамбуле началась встреча Украина-Турция-США
В Стамбуле началась встреча Украина-Турция-США
На церемонии открытия «Евровидения-2025» произошел скандал
На церемонии открытия «Евровидения-2025» произошел скандал
Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом
Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди