Ученые рассказали, какую угрозу скрывает Венера

Международная группа экспертов поведала, какую угрозу скрывает Венера. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что от астероидов, которые разделяют орбиту с этой планетой и остаются почти невидимыми с Земли, может исходить опасность.

Ученые поясняют, что сейчас известно всего два десятка астероидов, движущихся вблизи орбиты Венеры.

Говорится: «Хотя они избегают сближения с самой Венерой, их траектории все же могут пересекаться с земной орбитой – особенно если они достигают диаметра 140 метров и приближаются к нашей планете на расстояние менее 0,05 астрономической единицы».

Добавляется, что многие такие объекты остаются незамеченными из-за яркого солнечного света, мешающего наземным наблюдениям.

Указывается, что особенно трудно обнаружить те, чьи орбиты имеют низкое эксцентриситет, так как именно они наиболее коварны и менее предсказуемы.

Специалисты рассказали: «Орбиты таких астероидов подвержены хаосу, через 150 лет они становятся непредсказуемыми».

Исследователи провели моделирование 26 клонов астероидов с разными орбитами и проследили их эволюцию на протяжении 36 тысяч лет.

Было установлено: объекты с низкими наклонениями и эксцентриситетом менее 0,38 могут действительно сближаться с Землей.

Астрономы поведали, что особую надежду ученые возлагают на Обсерваторию Веры Рубин, запуск которой намечен на июль этого года. Она сможет увидеть такие астероиды лишь в ограниченные периоды года, когда солнечное освещение минимально.

Полагается, что для полноценного мониторинга этих «невидимых» угроз может потребоваться специализированная космическая миссия: к примеру, аппарат на орбите Венеры, обращенный от Солнца.

Резюмируется: «Даже относительно небольшой астероид диаметром 150 метров может ударить по Земле с энергией в сотни мегатонн – это в тысячи раз больше, чем атомные бомбы, сброшенные во Второй мировой войне».

Ранее мы писали, что Индия собралась покорить Венеру.