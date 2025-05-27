Мерц предрек затяжную войну в Украине — дольше, чем можно себе представить

Война, которую Россия продолжает вести против Украины, может продлиться дольше, чем «мы все можем себе представить». Такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц на форуме телерадиокомпании WDR, пишет BILD.

Отмечается, что к такому выводу канцлер пришел с учетом безуспешных попыток добиться прекращения огня.

«Очевидно, что Путин воспринимает предложения о переговорах как слабость. Если даже предложение встретиться в Ватикане не встречает одобрения со стороны российского руководства, то нам, вероятно, придется смириться с тем, что эта война продлится дольше, чем мы все желаем или можем себе представить», — сказал Мерц.

Напомним, по словам Мерца, США, Германия, Франция и Британия не ограничивают Украину в ударах по РФ.