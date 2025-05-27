В Украине критически не хватает ракет для систем ПВО, — Le Monde

Россияне активно внедряют различные инновации на войне против Украины. Они пытаются найти бреши в украинской обороне. В это время Украина сталкивается с нехваткой ракет для систем ПВО, пишет Le Monde.

«Россияне только что выпустили по нашей зоне пять образцов ракет нового типа под названием „Бандероль“. Они тщательно изучают результаты каждой атаки, выискивая бреши в нашей обороне. Они используют все более сложные траектории при программировании своих беспилотников и крылатых ракет», — рассказал журналистам командир украинской зенитно-ракетной батареи по имени Артем.

По его словам, оккупанты также используют большое количество физических и электронных приманок. Он объяснил, что идея врага состоит в том, чтобы истощить украинские боеприпасы.

Артем поделился с журналистами, что украинские войска размещают многочисленные ложные цели на земле, чтобы обмануть противника. Тем не менее Украина остро нуждается в системах дальнего радиуса действия, таких как американский Patriot, немецкий Iris-T и франко-итальянский SAMP/T.

«Сейчас у нас ничего нет. Сегодня у нас нет ничего, чтобы защитить юг Украины от баллистических ракет», — признался Артем.

Источник рассказал журналистам, что у Украины больше нет ракет для двух батарей SAMP/T. Также, по их словам, Украина за полтора года не получила ни одной ракеты для ЗРК Crotale.

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат поделился с журналистами, что некоторые российские «Шахеды» теперь оснащены 16 модулями помех. Из-за этого украинским войскам нужно больше средств радиоэлектронной борьбы.

«Победу одержит самый креативный», — сказал он.

Игнат отметил, что рад тому, что западные истребители F-16 и Mirage 2000-5F, которые получила Украина, смогли сбить российские беспилотники и ракеты во время масштабной атаки по нашей стране в ночь на 25 мая. Тем не менее Украине не удалось сбить ни одной из девяти баллистических ракет, запущенных той ночью.

«У нас не хватает ракет», — добавил Игнат.

В издании отметили, что вокруг Киева расположено несколько дивизионов Patriot. Тем не менее они не могут обеспечить стопроцентную защиту от баллистических ракет.

Напомним, США ищут новые системы Patriot для Украины.