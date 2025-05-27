В Украине официально завершился эпидемический сезон гриппа и ОРВИ 2024-2025-х годов. Его итоги подводит министерство охраны здоровья.

Сообщается, что всего за данный период переболело 4 628 292 человека, в том числе 2 637 562 ребенка.

Добавляется, что общее число зарегистрированных случаев болезней меньше, чем годом ранее, а уровень заболеваемости коронавирусом и вовсе снизился в 7,4 раза.

Отмечается, что число переболевших составляет 12,8% от населения страны, и оно на 4% меньше, чем в аналогичный период сезона 2023-2024-х годов.

Информируется, что с 30 сентября по 18 мая среди всех случаев коронавируса подтвердили у 18 849 взрослых и 2 514 детей, остальные люди обращались к медикам с простудами, гриппом и другими ОРВИ.

Сказано, что с осложнениями ОРВИ в больницы попало 126 733 человека (73 999 детей), медицинскую помощь вследствие осложнений коронавируса в медучреждениях получили 5 680 взрослых и 901 несовершеннолетний.

Резюмируется, что было зарегистрировано 193 летальных случая вследствие осложнений ОРВИ, коронавируса и гриппа, девять из которых было среди детей. Во всех случаях у умерших не было профилактических прививок против респираторно-вирусных инфекций, в частности гриппа и COVID-19.

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