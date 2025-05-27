В МИД ответили, готова ли Украина к выходу США из мирных переговоров с РФ

Украина должна становиться все более самодостаточной в вопросах обороны. Однако Европа без США не может иметь эффективную архитектуру безопасности. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Андрей Сибига в интервью Liberation.

Журналисты спросили у Сибиги, обсуждает ли Украина с партнерами сценарий, при котором США выйдут из мирных переговоров. На это министр ответил, что не верит в эффективную архитектуру безопасности в Европе без США, и что подобные сценарии не обсуждаются.

«Украина должна становиться все более самодостаточной в вопросах обороны. У нас есть возможность ускорить этот процесс. В более широком смысле это также касается самодостаточности Европы. Она берет на себя все больше ответственности за собственную безопасность», — заявил Сибига.

По его словам, увеличение оборонных бюджетов в европейских странах и странах НАТО — это необратимый процесс.

«Россия не исчезнет. Это экзистенциальная угроза для Европы, и надо исходить из этого факта, нравится нам это или нет. Надо быть к этому готовыми. В некоторых странах считают, что Украина находится на грани военного краха. Это неправда. Мы не проигрываем, а Россия не побеждает», — отметил министр.

Он напомнил, что после полномасштабного вторжения в Украину Россия переживает глубокие экономические потрясения. Ведь один день войны обходится россиянами почти в миллиард долларов.

«Санкции являются болезненными. За три года Россия не достигла ни одной стратегической цели в ее агрессии против Украины. Нужно понимать силу Украины. Экономика работает, государственный аппарат — также. Мы восстановили зерновые коридоры в Черном море и ограничили возможности российского флота. Мы действительно демонстрируем беспрецедентное мужество, героизм и стойкость», — ответил Сибига.

Напомним, СМИ уверяют, что Трамп хочет дистанцироваться от войны в Украине.