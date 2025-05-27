Владимир Зеленский планирует визит в Берлин: известна дата

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 мая, совершит визит в Берлин. Там он встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцом и Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом сообщает Spiegel.

По информации издания, Мерц хочет обсудить с Зеленским возможные шаги по дальнейшим техническим переговорам между Украиной и РФ. Также он проинформирует о новом пакете санкций ЕС против россиян, который имеет целью усилить давление на Москву, чтобы она начала серьезные переговоры.

Также, вероятно, будет обсуждаться дальнейшая военная помощь Украине.

По информации Spiegel, несмотря на то, что Мерц не хочет публично говорить о новой помощи Киеву за кулисами обсуждается, как Германия может поддержать украинскую оборонную промышленность в производстве оружия большой дальности.

Напомним, Зеленский раскрыл детали рекордной атаки РФ по Украине.