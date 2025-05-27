Канадцы опровергли популярный миф о здоровом сне

Эксперты из университета Британской Колумбии в Канаде опровергли популярный миф о здоровом сне. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что рекомендации спать по восемь часов в сутки – неверны.

По их словам, анализ данных из семидесяти стран продемонстрировал, что связь между продолжительностью сна и состоянием организма сильно варьируется в зависимости от культурных норм.

Был выявлен парадокс: хотя японцы спят в среднем на полтора часа меньше французов, это не отражается на их продолжительности жизни или здоровье.

Ученые говорят: «В Японии самая высокая в мире средняя продолжительность жизни, несмотря на короткий сон».

Оказалось, что национальные средние показатели сна не коррелируют с уровнем сердечных заболеваний, диабета или ожирения.

Добавляется, что в двадцати изученных странах «идеальная» продолжительность ночного отдыха оказалась разной. Люди, чей режим сна соответствовал культурным нормам их общества, чувствовали себя здоровее.

Сообщается, что важнее соответствие местным традициям, чем конкретное количество часов.

Не исключено, что это связано с адаптацией к социальным ритмам, то есть времени начала работы, транспорту и другим факторам.

Резюмируется, что данные результаты ставят под сомнение глобальные рекомендации по сну и подчеркивают важность учета культурного контекста при оценке здоровья.

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