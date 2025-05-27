Из-за непогоды в Украине без электричества остались десятки населенных пунктов

В Украине продолжает бушевать непогода. Из-за козней небесной канцелярии без электричества остался 51 населенный пункт в двух областях.

О ситуации на утро вторника, 27 мая, поведали в «Укрэнерго».

Сообщается, что аварийно-восстановительные работы на линиях уже продолжаются.

Добавляется, что бригады облэнерго делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение всех абонентов.

Указывается также, что потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению: так, сегодня утром его уровень был на 2,6% ниже, чем в это же время в понедельник.

Специалисты говорят, что причина этому – меньшая облачность в отдельных регионах, что способствует более эффективной работе бытовых СЭС.

Резюмируется: «Учитывая погодные условия и низкую эффективность работы солнечных электростанций, сегодня есть необходимость в бережном энергопотреблении. Пожалуйста, по возможности ограничьте использование мощных электроприборов с 10-00 до 22-00».

Ранее мы писали, что теперь в Украине в розетках 230 Вольт.