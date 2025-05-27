На территории детского сада в Киеве обнаружили мину времен Второй мировой войны

В Голосеевском районе Киева на территории детского сада рабочие нашли минометную мину времен Второй мировой войны. Саперы ее обезвредили. Об этом сообщает ГСЧС.

«На территории детского сада в Голосеевском районе столицы рабочие нашли минометную мину времен Второй мировой войны. Опасную находку изъяли саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования и вывезли на полигон, чтобы обезвредить», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на время проведения работ персонал и детей перевели в другой детский сад.

По информации ГСЧС, всего с начала года в Киеве обнаружили и изъяли 40 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Напомним, в Киеве детей госпитализировали в больницу прямо из детсада.