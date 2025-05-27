Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Трамп осознал обман со стороны Путина, — Макрон

Трамп осознал обман со стороны Путина, — Макрон

Агата Кловская
27.05.25 10:47
140
Трамп осознал обман со стороны Путина, — Макрон

Американский президент Дональд Трамп «осознал», что глава Кремля Владимир Путин его обманул. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон, сообщает телеканал BFMTV.

Во время тура по Юго-Восточной Азии Макрон призвал к «сохранению порядка, основанного на правилах» в глобальном контексте «серьезных дисбалансов».

Лидер Франции обратился к таким странам, как Вьетнам и Индонезия, которые традиционно покупали вооружение в РФ, но теперь ищут альтернативных поставщиков.

Он подчеркнул, что Россия, «ведя войну в Украине при поддержке северокорейских солдат, дестабилизирует Азию», а не только Европу.

Макрон также считает, что Трамп «осознал» обман со стороны Путина и призвал к «как можно более длительному прекращению огня».

«Нельзя заявлять о готовности к переговорам и одновременно бомбить. Такая двойная риторика демонстрирует неискренность любых заявлений о диалоге», — подчеркнул французский президент.

Напомним, Трамп признал, что Путин сошел с ума.

Тэги: Владимир Путин, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон

Комментарии

Статьи

20.05.25 19:24

Чемпионство киевского «Динамо»: итоги от Андрея Шахова

Автор: Александр Панько

Дайджест

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT
28.04.25 10:23

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
27.05.25 12:45

В Украине официально завершился эпидемический сезон гриппа и ОРВИ

27.05.25 12:39

В МИД ответили, готова ли Украина к выходу США из мирных переговоров с РФ

27.05.25 12:18

Владимир Зеленский планирует визит в Берлин: известна дата

27.05.25 11:51

Канадцы опровергли популярный миф о здоровом сне

27.05.25 11:41

Из-за непогоды в Украине без электричества остались десятки населенных пунктов

27.05.25 11:39

На территории детского сада в Киеве обнаружили мину времен Второй мировой войны

27.05.25 11:24

В Кремле возбудились от слов Мерца об ударах по РФ

27.05.25 10:51

Нидерланды отправили Украине последнюю партию истребителей F-16

27.05.25 10:23

В Кремле ответили на заявление Трампа о том, что Путин сошел из ума

27.05.25 09:57

Стало известно, когда Трамп может ввести мощные санкции против России

27.05.25 09:41

США, Германия, Франция и Британия не ограничивают Украину в ударах по РФ, — Мерц

26.05.25 16:54

Зеленский раскрыл детали рекордной атаки РФ по Украине

26.05.25 10:16

В Конгрессе призвали «вооружить Украину до зубов»

26.05.25 09:31

Трамп признал, что Путин сошел с ума

23.05.25 16:53

Украина и РФ завершили обмен пленными, — Трамп

23.05.25 13:24

В Украине усилили мобилизационные меры. Названа причина

23.05.25 12:56

В Украине до конца года откроется 180 подземных школ

23.05.25 10:16

В МИД отреагировали на очередное заявление Путина о буферной зоне

23.05.25 09:47

Залужный сделал резонансное заявление о границах 1991 года

22.05.25 09:13

Трамп дал Европе понять, что «убежден в победе России» в войне, — Bloomberg

22.05.25 09:22

СМИ узнали новые детали убийства Портнова

22.05.25 16:17

Американцы придумали, как продлить свежесть овощей и фруктов

21.05.25 14:29

В Николаевской области женщина и ребенок подорвались на гранате

20.05.25 16:33

Обнаружена неожиданная польза десертов

20.05.25 13:50

Китайцы вызвали… искусственный дождь

21.05.25 12:20

Закарпатье потрясло жуткое преступление – вынесен приговор

21.05.25 15:56

Перечислены продукты, которые способны уменьшать эпигенетический возраст у мужчин

21.05.25 04:52

Ученые узнали о депрессии нечто новое

22.05.25 14:58

Ученые узнали о холере кое-что новое

Фото и Видео
В Кремле возбудились от слов Мерца об ударах по РФ
В Кремле возбудились от слов Мерца об ударах по РФ
В Кремле возбудились от слов Мерца об ударах по РФ
В Кремле возбудились от слов Мерца об ударах по РФ
Опубликовано видео яркого извержения вулкана на Гавайях
Опубликовано видео яркого извержения вулкана на Гавайях
Появилось видео, как Макрон получил по лицу от своей жены
Появилось видео, как Макрон получил по лицу от своей жены
В Киеве женщина открыла стрельбу по дверям многоэтажки
В Киеве женщина открыла стрельбу по дверям многоэтажки
Путин приказал создать «буферную зону» на границе
Путин приказал создать «буферную зону» на границе
Эпичный пожар в Индии оборвал немало жизней – появилось видео
Эпичный пожар в Индии оборвал немало жизней – появилось видео
Трамп сказал, когда встретится с Путиным
Трамп сказал, когда встретится с Путиным
В Стамбуле началась встреча Украина-Турция-США
В Стамбуле началась встреча Украина-Турция-США
На церемонии открытия «Евровидения-2025» произошел скандал
На церемонии открытия «Евровидения-2025» произошел скандал
Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом
Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди