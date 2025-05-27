Трамп осознал обман со стороны Путина, — Макрон

Американский президент Дональд Трамп «осознал», что глава Кремля Владимир Путин его обманул. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон, сообщает телеканал BFMTV.

Во время тура по Юго-Восточной Азии Макрон призвал к «сохранению порядка, основанного на правилах» в глобальном контексте «серьезных дисбалансов».

Лидер Франции обратился к таким странам, как Вьетнам и Индонезия, которые традиционно покупали вооружение в РФ, но теперь ищут альтернативных поставщиков.

Он подчеркнул, что Россия, «ведя войну в Украине при поддержке северокорейских солдат, дестабилизирует Азию», а не только Европу.

Макрон также считает, что Трамп «осознал» обман со стороны Путина и призвал к «как можно более длительному прекращению огня».

«Нельзя заявлять о готовности к переговорам и одновременно бомбить. Такая двойная риторика демонстрирует неискренность любых заявлений о диалоге», — подчеркнул французский президент.

Напомним, Трамп признал, что Путин сошел с ума.