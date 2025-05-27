В Кремле ответили на заявление Трампа о том, что Путин сошел из ума

Дональд Трамп после российских атак по Украине заявил, что Владимир Путин совсем сошел с ума. В Кремле заявили, что это явление вызвано эмоциональной перегрузкой американского президента. Об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает Reuters.

Песков поблагодарил народ США и лично Трампа за их помощь в начале мирных переговоров, но предположил, что Трамп и другие, возможно, эмоционально перегружены.

«Это очень ответственный момент, который связан, конечно, с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и с эмоциональными реакциями», — заявил Песков.

Напомним, Россия три ночи подряд наносила массированные атаки по Украине. В ночь на 26 мая она запустила по Украине 355 беспилотников и девять крылатых ракет. Это был самый масштабный залп с применением беспилотников за всю войну.

После этого Трамп заявил, что Путин сошел с ума.