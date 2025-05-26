Омбудсмен поведал о буллинге в украинских школах

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец поведал о ситуации с буллингом в школах нашей страны. Увы, жалоб в Секретариат уполномоченного Верховной Рады по правам человека стало больше, сообщает «Интерфакс-Украина».

Он сказал: «Обращения, в которых нарушаются права детей на достойное отношение в учебном заведении, в Секретариат уполномоченного сейчас поступают ежедневно. На конец 2024-го года к уполномоченному поступило 123 обращения, что почти втрое больше, чем в течение 2023-го года».

Добавляется также, что, учитывая увеличение количества обращений относительно травли, жестокого обращения и совершения различных форм насилия в учебном заведении, им были направлены инициативные письма в регионы Украины, Министерство образования и науки и Национальную полицию для анализа количества пострадавших детей, обращений в полицию и случаев, по которым обидчик был привлечен к ответственности.

Говорится при этом, что для предотвращения таких случаев необходимо активнее проводить просветительские мероприятия для участников образовательного процесса, рассказывать об ответственности за совершение буллинга и определить учреждение, которое будет контролировать соблюдение Порядка реагирования на случаи буллинга.

Ранее мы уже писали о буллинге в украинских школах.