Комментируя последние российские массированные ракетно-пушечные удары по Украине, в Кремле заявили, что российский правитель Владимир Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности страны. Соответствующее заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, которое одновременно является его ответом президенту США Дональду Трампу, обнародовали российские СМИ.

Он похвалил американскую сторону за усилия, приложенные для «запуска переговорного процесса», и поблагодарил администрацию США, в том числе и Трампа, в то же время предположив, что могла возникнуть «эмоциональная перегрузка». Об этом, в частности, он сказал в ответ на резкие слова главы Белого дома.

«Президент Путин принимает те решения, которые нужны для обеспечения безопасности нашей страны. Все мы были свидетелями того, как киевский режим угрожал иностранным лидерам накануне их прибытия в Москву на празднование дня победы. Эти угрозы киевского режима слышали все, и многие лидеры, которые находились здесь, фактически стали свидетелями попыток киевского режима нанесения удара дронами по территории РФ, по крупным городам и по столице накануне такого важного дня. Эти попытки продолжаются, мы вынуждены принимать меры», — оправдался пресс-секретарь Кремля.

Он добавил, что российский проект меморандума по урегулированию ситуации пока не передан Украине, мол, это «серьезный документ», который требует тщательной подготовки.

Напомним, Трамп признал, что Путин сошел с ума.