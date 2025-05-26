Германия срочно перевооружается: Россия накопит силы для войны с НАТО к 2029 году

Начальник Генштаба вооруженных сил Германии Карстен Бройер отдал приказ о полном оснащении немецких вооруженных сил оружием и другими материалами к 2029 году. Об этом сообщает Reuters.

По оценкам Бройера и других высокопоставленных военных чиновников НАТО, к 2029 году Россия, возможно, восстановит свои силы в достаточной степени, чтобы атаковать территорию НАТО.

В последнем документе под названием «Приоритеты директивы по повышению готовности», подписанном Бройером 19 мая, говорится, что Германия достигнет цели с помощью средств, высвободившихся в результате ослабления долгового бремени страны в марте.

В директиве Бройер устанавливает приоритеты в отношении вооружений, которые следует приобрести или разработать в первую очередь. Это частично отражает приоритеты, ранее изложенные НАТО.

Среди них Бройер называет укрепление истощенной системы противовоздушной обороны Германии, в частности, с целью перехвата беспилотников.

В прошлом году источники сообщили агентству Reuters, что НАТО попросит Берлин как минимум в четыре раза увеличить свою противовоздушную оборону, задействовав как системы с большей дальностью действия, такие как Patriot, так и системы малой дальности.

Еще одним приоритетом, согласно документу, является способность наносить точечные дальние удары, эффективно поражая цели на расстоянии более 500 километров и далеко за линией фронта.

Помимо требования пополнить запасы боеприпасов в Германии, Бройер также приказывает Германии повысить целевые показатели по запасам всех типов боеприпасов.

Другими приоритетами, перечисленными в документе, являются быстрое расширение возможностей Германии в области радиоэлектронной борьбы и создание устойчивой системы «наступательных и оборонительных возможностей» в космосе.

В своей речи в середине мая командующий армией Альфонс Маис заявил, что масштабная социальная и промышленная мобилизация означает, что российские войска быстро наращивают огневую мощь.

«С 2029 года, самое позднее, российские силы будут способны на обычную агрессию против территории НАТО в больших масштабах», — сказал он, добавив: «но они могут начать испытывать нас гораздо раньше».

Напомним, в России пригрозили Германии из-за возможной передачи Украине ракет Taurus.