Замминистра Сергей Деркач помогает Олегу Мищенко «отжимать» у государства автостанции

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач помогает Олегу Мищенко «отжимать» у государства автостанции в Киевской области и возле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве, пишет From-ua.

Как сообщает источник в Министерстве, Сергей Деркач также помогает Олегу Мищенко продвигать сайт по продаже билетов, инициируя санкции против конкурентов и помогает открывать новые маршруты для его фирмы «Укрпас тревел».

«В свою очередь, Олег Мищенко помогает отмывать Деркачу грантовые европейские деньги, которые заходят на благотворительные организации гражданской жены Деркача - Анны Федоренко.

Данная коррупционная связка должна заинтересовать правоохранительные органы, НАБУ и САП, а также руководство», - отмечает источник.

Сергей Деркач и Олег Мищенко

Как сообщали СМИ, Олег Мищенко, сообщик и партнер «короля обнала» Вячеслава Стрелковского, вместе с известным украинским рейдером Владиславом Дрегером хотят стать монополистами в сфере пассажирских перевозок. Для этих целей они осуществляют рейдерские захваты объединений автостанций для аккумуляции потоков черной налички.

В схеме задействована Оксана Венская, которая являясь арбитражным управляющим в нескольких объединениях автостанций, злоупотребляя процедурами банкротства, через фиктивные договора займа и залогов, контролирует автостанции и соотвественно ежедневные денежные потоки.

В схеме также участвуют ряд судей хозяйственных судов Днепра и Запорожья (в частности судья Алексей Юлдашев, который уже несколько лет на зарплате у Владислава Дрегера.