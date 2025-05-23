Украина предлагает Европе прямое финансирование ВСУ

Украина предложила Европе новый формат поддержки ВСУ — прямое финансирование, что позволит сделать помощь более эффективной и быстрой. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, на встречах финансового блока G7 в Канаде состоялись насыщенные переговоры с министрами финансов нескольких стран-партнеров, руководством МВФ, а также обсуждение восстановления и инвестиционного потенциала Украины с бизнесом Канады.

Министр подчеркнул, что сессия G7 прошла с четкими сигналами относительно продолжения поддержки Украины.

«Ключевая тема, которую поднимали с партнерами — пути обеспечения финансовых потребностей Украины на 2026 год», — отметил Марченко.

Министр добавил, что в настоящее время продолжается диалог относительно возможности интеграции украинского военного потенциала в оборонную систему Европы.

«Уверен, что такое решение имеет ряд стратегических преимуществ для Украины, в частности сохранение финансовой стабильности в 2026 году и далее, а для ЕС — обезопасить себя от потенциальной российской агрессии. Ведь украинская армия имеет весь необходимый для этого опыт», — заявил Марченко.

По его словам, Украина предлагает участие партнеров в финансировании украинских вооруженных сил, интеграцию украинской армии в оборонную систему Европы.

«Расходы на обеспечение украинских вооруженных сил для безопасности Европы составят небольшую часть ВВП ЕС. Она может быть распределена между странами, которые готовы присоединиться к инициативе, и включена в расчет оборонных расходов в соответствии с обязательствами этих стран перед НАТО», — сообщил министр.

Марченко отметил, что учитывая военные риски, Европа уже ищет пути укрепления обороны, в том числе через увеличение численности военного персонала.

«Но создание подобного потенциала потребует лет и значительных ресурсов. Интеграция украинских вооруженных сил — действенное решение, которое имеет экономические преимущества для стран-партнеров», — отметил он.

Марченко подчеркнул, что поддержка Украины — это инвестиция в стабильность Европы, а усиление обороноспособности — не политический выбор, а насущная необходимость.

«Действовать нужно уже сегодня, чтобы быть сильными в будущем. Продолжаем системную работу с партнерами для обеспечения справедливого и устойчивого мира для Украины», — заявил министр.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения России в Украину средства, которые предоставлял ЕС, направлялись на поддержку украинского бюджета, а именно покрывали социальные выплаты и бюджетные платежи и не могли использоваться на нужды Сил обороны. Тем временем на армию были направлены все средства, которые зарабатывала Украина.

Напомним, Европа меняет стратегию помощи Украине.