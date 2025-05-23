В Украине усилили мобилизационные меры. Названа причина

С сегодняшнего дня, 23 мая, в Украине усилили мобилизационные меры и работу по выявлению лиц со статусом СЗЧ (это аббревиатура, которая расшифровывается как «самовольное оставление части»).

В ряде областей наблюдается увеличение количества блокпостов и выездных групп территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Аналогичные меры ожидаются по всем регионам.

С самого утра в Киеве и столичном регионе очевидцы сообщают об увеличении количества мобильных групп ТЦК. Есть информация о привлечении к патрулированию Национальной гвардии Украины. Также на блокпостах присутствуют сотрудники СБУ и Военной службы правопорядка.

В результате из-за проверки документов в столице наблюдаются значительные заторы.

Отметим, глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко ранее анонсировал усиление мобилизационных мер, планировалось расширение участия соответствующих структур.

«Смотрите, любые меры, касающиеся мобилизации, должны проводиться исключительно в законном поле. И на всех совещаниях на этом неоднократно акцентируется внимание, к этому процессу привлечены и правоохранительные органы, и Служба безопасности Украины», — сообщал он.

В Полтавской области уже приняли решение о создании девяти мобильных постов с сотрудниками полиции и ТЦК в Полтавском, Кременчугском, Миргородском и Лубенском районах.

К дежурству на каждом таком блокпосту будут привлекаться полицейские и военные, всего 12 человек:

— шесть сотрудников полиции;

— четыре военнослужащих ТЦК и СП;

— один сотрудник зонального отдела Военной службы правопорядка;

— сотрудник СБУ.

Ожидается, что аналогичные меры будут внедряться и в других регионах, чтобы повысить эффективность выполнения мобилизационных планов.

Как сообщает Суспильне, решение о создании таких блокпостов принял Совет обороны Полтавской области. Предварительно известно, что оно связано с розыском военнослужащих со статусом СЗЧ.

По информации местных СМИ, в бюджетах территориальных громад заложат средства на закупку и установку систем видеонаблюдения в Полтавской области. В дальнейшем их интегрируют в систему Безопасная Полтавщина с указанием населенных пунктов, в которых планируют ввести блокпосты.

Напомним, часть студентов в Украине лишат отсрочки от мобилизации.