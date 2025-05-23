В Украине до конца года откроется 180 подземных школ

В Украине функционирует 15 подземных школ в прифронтовых регионах. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 180. Об этом сообщила заместительница министра образования и науки Надежда Кузьмичова в эфире телемарафона.

«Мы в Украине имеем более 13 тысяч школ, это если говорить о всей стране. Около 80% школ обеспечены различными сооружениями гражданской защиты или самыми простыми укрытиями», — сказала она.

В остальные 20% входят школы в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Черниговской и Сумской областях, где самые простые укрытия не гарантируют безопасность, и нужно строить противорадиационные укрытия.

По словам Кузьмичовой, подземные школы (противорадиационные укрытия) строятся исключительно на прифронтовых территориях.

«Если говорить о количестве уже построенных, то их 15. В частности, восемь — это Запорожская область», — сказала заместительница министра.

В строительстве находится еще около двухсот, и в планах до конца года ввести в эксплуатацию порядка 180 объектов.

Напомним, в Харькове достроили первую подземную школу.