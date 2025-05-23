РФ против переговоров с Украиной в Ватикане, — СМИ

Россия выступает против проведения переговоров с Украиной в Ватикане. Об этом накануне сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Лидеры США и Европы надеются, что Ватикан сыграет свою роль в мирных переговорах между Россией и Украиной. Президент США Дональд Трамп уже заявлял, что Папа Лев XIV выразил заинтересованность в этой идее. Однако Кремль, в отличие от нового Папы Римского, не очень этим заинтересован», — говорится в публикации.

Указано, что чиновники в РФ не планируют поездки Владимира Путина в Ватикан или вообще куда-либо для переговоров. Вместо этого россияне сосредоточены на технических переговорах, которые состоялись на прошлой неделе в Стамбуле. По словам собеседника издания, Кремль ожидает, что эти переговоры возобновятся именно в Стамбуле.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил 22 мая, что «нет никаких договоренностей» относительно проведения следующего раунда переговоров в Ватикане. Тем не менее европейские чиновники говорят, что продолжаются обсуждения роли Ватикана как потенциального хозяина или посредника переговоров.

Источники Bloomberg отметили, что переговоры могут состояться уже на следующей неделе, хотя это зависит от готовности России принять участие.

По словам источников, официальные лица США поддерживают связь с украинцами, чтобы обеспечить проведение переговоров. Они также сигнализируют российским коллегам, что предпочли бы избежать участия в них таких одиозных лиц, как Владимир Мединский.

Сергей Марков, политический консультант, имеющий тесные связи с Кремлем, заявил, что Путин не поедет в Италию, страну-члена НАТО (кроме того, Италия является подписантом Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года), по соображениям безопасности, а Россия не считает Ватикан нейтральной стороной в конфликте.

Ситуацию еще больше осложняют отношения между Римско-католической церковью и Российской православной церковью во главе с патриархом Кириллом, активным сторонником Путина и войны в Украине. Кроме того, РПЦ выступает против участия Ватикана в мирных переговорах, считая его историческим соперником в Украине, который также не осудил закрытие властями церквей Московского патриархата.

Напомним, стало известно, когда в Ватикане пройдет новый раунд переговоров между Украиной и РФ.