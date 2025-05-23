Швейцария готова принять мирные переговоры по Украине

Швейцария подтвердила готовность принимать будущие международные встречи, посвященные мирному урегулированию войны в Украине. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ермак рассказал, что в продолжение встречи и договоренностей президентов Украины Владимира Зеленского и Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, он провел разговор с советником по вопросам национальной безопасности Швейцарии Габриэлем Люхингером.

Руководитель ОП рассказал Люхингеру о встрече украинской и российской делегаций в Стамбуле и о переговорах по завершению войны в Украине.

«Обсуждали также будущее диалога о справедливом мире. Швейцария подтвердила свою готовность также принять будущие встречи по мирному урегулированию», — сообщил Ермак.

Напомним, стало известно, когда в Ватикане пройдет новый раунд переговоров между Украиной и РФ.