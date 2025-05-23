В МИД Украины сделали заявление по поводу убийства Портнова

Украинское посольство Украины в Испании находится на постоянной связи с испанскими правоохранительными органами по делу об убийстве в Мадриде бывшего первого заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова. Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на МИД.

Отмечается, что расследованием занимается Группа убийств № 5 совместно с Отделом криминалистики Мадридского регионального управления Национальной полиции Испании.

«По состоянию на день 22 мая задержаний подозреваемых по делу еще не было. Посольство находится в постоянном контакте с правоохранительными органами и ожидает более подробной информации в ответ на официальный запрос в Национальную полицию Испании. Дело находится на контроле дипучреждения», — говорится в сообщении.

Напомним, СМИ узнали новые детали убийства Портнова.