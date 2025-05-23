Как оказалось, приложения и сайты для знакомств теряют популярность

Эксперты из Уорикского университета в Великобритании выяснили кое-что пикантное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты проанализировали причины кризиса приложений и сайтов для знакомств.

Ученые говорят, что люди устали от поверхностных алгоритмов и бесконечной «игры в свайпы», которая редко приводит к настоящим отношениям.

По их словам, нынешние сервисы для знакомств столкнулись с массовым оттоком пользователей: в одной только Великобритании четыре ведущих платформы данного типа потеряли более миллиона подписчиков за год.

Специалисты рассказали, что проблема начинается с нарастающего разочарования: люди устают от однообразных переписок, которые никуда не ведут, от внезапного прекращения общения без объяснений и постоянных отмен свиданий в последний момент.

Увы, но, как информируют британцы, со временем это перерастает в глубокое недоверие к самим алгоритмам, а многие пользователи подозревают, что системы сознательно ограничивают их круг общения, чтобы стимулировать покупку премиальных функций.

Подчеркивается: «Суть проблемы кроется в эволюции технологий знакомств. Ранние платформы делали ставку на подробные тесты совместимости и прозрачные механизмы подбора».

Сейчас же приложения используют непонятные пользователям алгоритмы искусственного интеллекта, которые анализируют лишь поверхностные метрики вроде количества свайпов или частоты переписки. В итоге система формирует искаженное представление о предпочтениях человека, искусственно сужая круг потенциальных партнёров.

Исследователи говорят о необходимости возврата к прозрачности.

Указывается: «Ключевое изменение – объяснение пользователям, как их действия влияют на рекомендации системы. Важным шагом стало бы расширение фильтров – кроме стандартных параметров вроде возраста и местоположения, людям нужна возможность искать партнеров по глубинным критериям: ценностям, интересам, жизненным приоритетам».

Резюмируется: «Как показывает опыт ранних сайтов знакомств, технология может помогать в поиске любви, но только если она работает честно и открыто, подытожили авторы работы».

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