Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Ученые разгадали интересный секрет нашей кожи

Ученые разгадали интересный секрет нашей кожи

Агата Кловская
23.05.25 13:57
142
Ученые разгадали интересный секрет нашей кожи

Эксперты из Бингемтонского университета в США разгадали интересный секрет нашей кожи. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что сморщивание кожи на пальцах после контакта с водой происходит из-за сокращения кровеносных сосудов, а не вследствие отека тканей, как было принято считать.

Во время эксперимента людей попросили подержать пальцы в воде в течение тридцати минут, после чего ученые сфотографировали сформировавшиеся морщины и повторили эксперимент процедуру как минимум через сутки.

Добавляется, что каждый раз фиксировались одни и те же устойчивые узоры из приподнятых петель и гребней, что указывало на стабильность механизма их формирования.

Указывается, что ключевую роль в процессе играют кровеносные сосуды, которые почти не меняют своего положения – это объясняет, почему морщины образуются одинаково каждый раз.

Говорится: «Подобное сморщивание – это не просто побочный эффект контакта с водой, а эволюционно выработанный механизм».

Полагается, что он улучшает сцепление с влажными поверхностями и усиливает хват.

Объясняется, что, по аналогии с протекторами шин, морщинистая кожа помогает эффективнее держать мокрые предметы.

Есть мнение, что такая способность играла важную роль в жизни древних людей, позволяя им эффективно собирать пищу в воде или перемещаться по влажной местности.

Ранее датчане выяснили, как облегчить хронические боли.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

Комментарии

Статьи

20.05.25 19:24

Чемпионство киевского «Динамо»: итоги от Андрея Шахова

Автор: Александр Панько

Дайджест

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT
28.04.25 10:23

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
23.05.25 15:49

Совет ЕС готовится лишить Венгрию права голоса

23.05.25 15:18

Австралийцы заявили, что кошкам нельзя… пить молоко

23.05.25 14:44

Американцы обнаружили необычный социальный парадокс

23.05.25 14:31

В Киеве женщина открыла стрельбу по дверям многоэтажки

23.05.25 14:25

Найден самый далекий объект во Вселенной

23.05.25 13:54

Украина предлагает Европе прямое финансирование ВСУ

23.05.25 13:24

В Украине усилили мобилизационные меры. Названа причина

23.05.25 13:03

В МВФ рассказали, каким должен быть курс гривны

23.05.25 13:01

Замминистра Сергей Деркач помогает Олегу Мищенко «отжимать» у государства автостанции

23.05.25 13:24

В Украине усилили мобилизационные меры. Названа причина

23.05.25 12:56

В Украине до конца года откроется 180 подземных школ

23.05.25 10:16

В МИД отреагировали на очередное заявление Путина о буферной зоне

23.05.25 09:47

Залужный сделал резонансное заявление о границах 1991 года

22.05.25 14:34

Сенат США готов одобрить жесткие санкции. Путину дали несколько дней

22.05.25 11:47

Стало известно, когда в Ватикане пройдет новый раунд переговоров между Украиной и РФ

22.05.25 09:22

СМИ узнали новые детали убийства Портнова

22.05.25 09:13

Трамп дал Европе понять, что «убежден в победе России» в войне, — Bloomberg

21.05.25 14:43

США выступают против включения пункта о дальнейшей поддержке Украины в заявление G7, — Politico

21.05.25 12:44

В Мадриде застрелили Андрея Портнова, — СМИ

16.05.25 16:44

Валерия Маркес: 23-летнюю блогершу застрелили во время прямого эфира в соцсети

19.05.25 08:13

Орбан обрушился на Украину с очередной порцией критики

19.05.25 12:13

Ученые обнаружили гигантский океан в недрах Марса

19.05.25 13:50

Кремль не планирует заканчивать войну. В ISW назвали причину

19.05.25 18:11

Стало известно о небывалой пользе чайного гриба

19.05.25 09:00

В Кировоградской области погиб несовершеннолетний водитель

19.05.25 12:10

Ученые поведали о небывалой пользе молочных продуктов

16.05.25 16:42

Компания Microsoft увольняет около 7000 сотрудников

19.05.25 15:53

Выявлена еще одна страшная опасность вегетарианства

20.05.25 16:33

Обнаружена неожиданная польза десертов

Фото и Видео
В Киеве женщина открыла стрельбу по дверям многоэтажки
В Киеве женщина открыла стрельбу по дверям многоэтажки
В Киеве женщина открыла стрельбу по дверям многоэтажки
В Киеве женщина открыла стрельбу по дверям многоэтажки
Путин приказал создать «буферную зону» на границе
Путин приказал создать «буферную зону» на границе
Эпичный пожар в Индии оборвал немало жизней – появилось видео
Эпичный пожар в Индии оборвал немало жизней – появилось видео
Трамп сказал, когда встретится с Путиным
Трамп сказал, когда встретится с Путиным
В Стамбуле началась встреча Украина-Турция-США
В Стамбуле началась встреча Украина-Турция-США
На церемонии открытия «Евровидения-2025» произошел скандал
На церемонии открытия «Евровидения-2025» произошел скандал
Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом
Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом
Си Цзиньпин и Путин начали переговоры в Кремле
Си Цзиньпин и Путин начали переговоры в Кремле
Если такому преступнику не удалось одолеть Украину, то любой преступник может проиграть, — Зеленский
Если такому преступнику не удалось одолеть Украину, то любой преступник может проиграть, — Зеленский
Зеленский ответил Путину на «примирение»: не хотим войны, но ждем 3 млн снарядов
Зеленский ответил Путину на «примирение»: не хотим войны, но ждем 3 млн снарядов
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди