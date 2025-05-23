Ученые разгадали интересный секрет нашей кожи

Эксперты из Бингемтонского университета в США разгадали интересный секрет нашей кожи. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что сморщивание кожи на пальцах после контакта с водой происходит из-за сокращения кровеносных сосудов, а не вследствие отека тканей, как было принято считать.

Во время эксперимента людей попросили подержать пальцы в воде в течение тридцати минут, после чего ученые сфотографировали сформировавшиеся морщины и повторили эксперимент процедуру как минимум через сутки.

Добавляется, что каждый раз фиксировались одни и те же устойчивые узоры из приподнятых петель и гребней, что указывало на стабильность механизма их формирования.

Указывается, что ключевую роль в процессе играют кровеносные сосуды, которые почти не меняют своего положения – это объясняет, почему морщины образуются одинаково каждый раз.

Говорится: «Подобное сморщивание – это не просто побочный эффект контакта с водой, а эволюционно выработанный механизм».

Полагается, что он улучшает сцепление с влажными поверхностями и усиливает хват.

Объясняется, что, по аналогии с протекторами шин, морщинистая кожа помогает эффективнее держать мокрые предметы.

Есть мнение, что такая способность играла важную роль в жизни древних людей, позволяя им эффективно собирать пищу в воде или перемещаться по влажной местности.

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