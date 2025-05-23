В МВФ рассказали, каким должен быть курс гривны

Директор Департамента коммуникаций МВФ Джули Козак поведала, каким должен быть курс гривны. Она высказалась об этом во время брифинга.

Было сказано: «Сегодня в рамках программы Украина имеет режим таргетирования инфляции, и именно на этом сосредоточена наша программа с Украиной. Так что у них есть режим таргетирования инфляции».

Отмечается, что наша страна сосредоточена на обеспечении стабильности того режима денежно-кредитной политики, который есть у Украины.

Подчеркивается: «Конечно, это подразумевает плавающий обменный курс».

Добавляется, что сейчас в Киеве находится миссия МВФ, которая ведет переговоры с украинскими властями.

Говорится: «Если мы посмотрим на документы, которые были опубликованы во время седьмого обзора, той, которая была одобрена Советом директоров некоторое время назад, выплата восьмого обзора составит около 520 миллионов долларов».

Резюмируется, что обсуждения продолжаются, и любая выплата, как всегда, подлежит одобрению Советом директоров МВФ.

Ранее МВФ наехал на США – названы две причины.