Американцы обнаружили необычный социальный парадокс

Эксперты из Американской психологической ассоциации обнаружили необычный социальный парадокс. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что люди склонны больше доверять тем, кто вырос в бедности.

Ученые говорят: «Доверие – это основа здоровых отношений. Без него могут разрушаться романтические связи, страдать рабочие отношения и углубляться социальные разногласия. Но что заставляет людей доверять кому-то с самого начала?».

Поставив такой вопрос, американцы провели ряд опытов с участием более 1,9 тысячи людей, изучая, как социальный класс человека (как в детстве, так и в настоящий момент) влияет на восприятие его доверия.

Так, в одном из экспериментов добровольцам следовало сыграть в игру на доверие с, как им казалось, другими реальными людьми, но на самом деле с вымышленными профилями.

Каждый подопытный заполнил свой профиль и получил аналогичные профили других игроков.

Добавляется, что в некоторых профилях описывались люди, выросшие в бедности, а в других профилях упоминались более привилегированные люди.

Во время игры участники начинали с десяти билетов на розыгрыш двух подарочных карт по сто долларов. Они имели возможность передать любое количество этих билетов одному из вымышленных игроков (известному как «доверенные лица»).

Отмечается, что билеты, переданные доверенному лицу, удваивались, и это лицо могло вернуть часть или все билеты обратно.

Поясняется, что на основе того, сколько билетов участники передавали, специалисты оценивали степень доверия.

Рассматривалось как доверие в поведении, так и доверие в ожиданиях.

При этом людей спрашивали: «Если вы передадите этому человеку все десять билетов, у него будет тридцать. Сколько он, по вашему мнению, вернет вам?».

В итоге оказалось, что люди проявляли больше доверия к тем, кто вырос в менее обеспеченных семьях, независимо от их нынешнего положения и верили в большую честность тех, кто вырос в бедности.

Говорится, что подобные результаты могут дать людям полезные рекомендации о том, как презентовать себя в социальных ситуациях, где важна роль доверия.

К примеру, если человек вырос в состоятельной семье, ему может быть полезно «уменьшить» этот факт, акцентируя внимание на своей нынешней ситуации, а вот если он прошел через финансовые трудности, то рассказ о «скромных корнях» может сыграть на руку.

Резюмируется: «Наше исследование не утверждает, что люди, выросшие в бедности, действительно более надежны. Вопрос о том, влияет ли социальный класс на реальное поведение, остается открытым для дальнейших исследований».

Ранее психологи выявили необычный способ передачи эмоций.