Найден самый далекий объект во Вселенной

Международная группа экспертов обнаружила самый далекий объект во Вселенной. Сделано это было с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб.

Ученые зафиксировали свет от самой далекой из когда-либо обнаруженных галактик MoM-z14, сформировавшейся всего через 280 миллионов лет после Большого взрыва.

По словам специалистов, данное открытие сдвигает границу наблюдаемой Вселенной еще дальше в прошлое и дает уникальное представление о самых ранних этапах формирования галактик.

Сообщается, что данная галактика была выявлена в рамках спектроскопического обзора Mirage, направленного на подтверждение кандидатов в высоко-красносмещенные объекты.

Информируется, что красное смещение z = 14.4, на котором находится галактика MoM-z14 означает, что свет от этой галактики путешествовал к нам более 13,5 миллиардов лет.

Исследователи рассказали: «Галактика MoM-z14 исключительно яркая, но не содержит активного ядра, что говорит о наличии в ней сверхмассивных звезд, предсказанных теорией ранней Вселенной».

Добавляется: «Ее химический состав (особенно высокое соотношение азота к углероду) схож с древнейшими звездами Млечного Пути и шаровыми скоплениями. Все это может свидетельствовать о том, что звезды MoM-z14 и звезды нашей галактики имели схожие условия рождения».

Стоит отметить, что до запуска Джеймса Уэбба специалисты фактически не имели инструментов для наблюдения таких далеких объектов: телескоп Хаббл видел лишь один объект возрастом ~500 миллионов лет, а Спитцер имел слишком маленькое зеркало. У Джеймса Уэбба— зеркало 6,5 метра и передовые ИК-детекторы, дающие возможность приоткрывать завесу над первыми эпохами космоса.

Резюмируется: «Джеймс Уэбб уже обнаружил удивительно яркие далекие галактики, что вызвало настоящий всплеск интереса и множество новых вопросов о формировании галактик в первые 500 миллионов лет. Если в будущем будет запущен космический телескоп Романа, ожидается обнаружение сотен подобных объектов, что позволит подтвердить или пересмотреть нынешние теории».

Ранее ученые заявили, что Вселенная может схлопнуться.