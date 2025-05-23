Мелони обсудила с Трампом переговоры по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трапом. Обсуждали переговоры по Украине.

Об этом она поведала по окончании встречи в Риме с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Глава правительства сказала: «В эти дни мы находимся в постоянном контакте с различными европейскими лидерами, а также с США. Несколько часов назад я поговорила с Дональдом Трампом. Мы работаем над началом нового раунда переговоров, каждый вносит свой вклад. Очень ценна доступность Ватикана и Папы Римского».

Добавляется, что переговоров на техническом уровне существуют разные варианты, для чего необходимо проверить их осуществимость и доступность действующих лиц.

Политик отметила: «Независимо от дат и мест, приоритетом являются серьезные переговоры, в которых все собеседники хотят продемонстрировать свою готовность к прогрессу и достичь прекращения огня и мира».

Подчеркивается: «Мы работаем со многими европейскими и американскими лидерами, чтобы начать переговоры на техническом уровне, а затем выйти на политический уровень, и я считаю, что поддержка Ватикана особенно ценна для этого».

Ранее мы писали, что Папа Римский готов провести в Ватикане переговоры Украины и РФ.