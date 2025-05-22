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Новости > Ученые узнали о холере кое-что новое

Ученые узнали о холере кое-что новое

Агата Кловская
22.05.25 14:58
153
Ученые узнали о холере кое-что новое

Международная группа экспертов узнала о холере нечто новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что штаммы холеры из линии West African South American, ответственные за эпидемию в Латинской Америке, приобрели уникальные гены защиты от вирусов – данные гены позволили им выживать там, где другие холерные штаммы погибали.

Ученые говорят: «На молекулярном уровне бактерии Vibrio cholerae ведут незаметную, но ожесточенную войну не только с антибиотиками, но и с вирусами-фагами, которые их уничтожают. Именно эти вирусы могут сдерживать эпидемии, убивая холерные бактерии до того, как те распространятся».

В работе сказано о том, как одна из ветвей холерных бактерий вышла победителем в этой войне и почему в 1990-х годах вспышка холеры в Перу и других странах Латинской Америки достигла ужасающих масштабов.

Специалисты акцентировались на вирусе ICP1 – охотнике на холерных бактерий, распространенному в Бангладеш и считающемуся важным фактором в ограничении эпидемий.

Выяснилось, что перуанские штаммы были к нему полностью устойчивы. Дело в двух участках их генома: так называемом профаге WASA-1 и острове VSP-II. В них закодированы системы защиты, действующие как иммунная система бактерий.

Поясняется, что одна из них, система WonAB, запускает механизм «абортивной инфекции» – инфицированная бактерия жертвует собой, чтобы фаг не смог размножиться.

Еще одна система, GrwAB, определяет вирусы с модифицированной ДНК, а VcSduA обеспечивает дополнительную защиту от других вирусных семейств.

Информируется, что WASA-штаммы обладают целым арсеналом средств против фагов, что делает их особенно устойчивыми и, как следствие, способными вызывать масштабные эпидемии.

Уверяется, что данное открытие важно не только для понимания прошлых вспышек, но и для предотвращений будущих.

Резюмируется, что в условиях растущего интереса к фаговой терапии как альтернативе антибиотикам, становится критически важным учитывать, как бактерии эволюционно вооружаются против вирусов.

Ранее в мире активизировалась холера.

Тэги: ученые, здоровье, мир, холера, наука

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