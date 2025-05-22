Зеленский и Рютте обсудили форматы переговоров с РФ

Президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провели переговоры. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

Зеленский рассказал собеседнику о недавних контактах с партнерами и подготовке к продолжению переговоров с российской стороной о прекращении огня. В частности, о том, какие форматы и площадки рассматриваются для такой встречи.

«Владимир Зеленский и Марк Рютте также обсудили санкции, которые смогут действительно повлиять на Россию. Они отметили одобрение 17-го пакета санкций ЕС и введение санкционных решений Великобританией. Важно, чтобы в такой координации разрабатывались и все последующие санкционные шаги», — говорится в сообщении.

Также обсуждалось взаимодействие на уровне НАТО и подготовка следующих встреч. Президент и генсек договорились быть на связи.

Напомним, Рютте призвал США и Россию договариваться.