Вспышка гепатита А в Киеве не связана с качеством воды, — Киевводоканал

Информация о вспышке гепатита А в Соломенском районе из-за загрязненной воды не соответствует действительности. Об этом сообщает Киевводоканал.

Отмечается, что качество питьевой воды, которая подается через централизованную систему водоснабжения Киева, соответствует действующим санитарным нормам. По результатам лабораторных исследований отклонений от нормативных показателей не зафиксировано. Это подтверждают не только лаборатории Киевводоканала, но и результаты исследований Государственного учреждения «Киевский городской центр контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения Украины».

Как сообщается, в системе централизованного водоснабжения столицы питьевая вода находится под постоянным круглосуточным контролем. Ежедневно качество питьевой воды контролируется на всех этапах ее подготовки, по всей технологической цепочке: на очистных сооружениях, перед подачей в распределительную сеть Днепровской и Деснянской водопроводных станций Киевводоканала; на насосных станциях и непосредственно в распределительной водопроводной сети.

Непосредственно в Соломенском районе пробы воды отбираются в контрольных точках по адресам: ул. Академика Шалимова, 44/10 и ул. Монтажников, 97. Сразу после сообщения о вспышке болезни 8 мая специалистами Киевводоканала были отобраны пробы питьевой воды по адресам:

— ул. Академика Шалимова, 44/10;

— ул. Монтажников, 97;

— ул. Николая Василенко, 8;

— ул. Николая Шепелева, 2;

— просп. Отрадный, 18.

По результатам лабораторных исследований качество питьевой воды по всем показателям соответствовало действующим нормативным требованиям. Однако, с профилактической целью 19 мая специалисты провели дополнительную промывку водопроводных сетей по адресам:

— просп. Отрадный, 20;

— ул. Николая Василенко, 10;

— просп. Отрадный, 36-В;

— ул. Академика Белецкого, 2-А.

20 мая специалисты вновь отобрали пробы воды по указанным адресам, и никаких отклонений снова не выявили.

В целом, качество питьевой воды в контрольных точках водопроводных сетей Киева, в том числе Соломенского района, в течение 2025 года по микробиологическим, санитарно-токсикологическим, органолептическим и физико-химическим показателям соответствует действующим нормативным требованиям.

В Водоканале отметили, что качество воды может ухудшаться из-за вторичного загрязнения именно в сетях внутри дома, которые на балансе Киевводоканала не находятся и соответственно предприятием не обслуживаются. За состояние водопроводных сетей, которые проходят в технических подвалах и к которым подключены внутридомовые сети, отвечают юридические и физические лица, у которых они находятся в собственности или пользовании. Балансодержателям жилых домов рекомендуется регулярно осуществлять промывку внутридомовых сетей.

Напомним, Санврач Киева назвал вероятную причину вспышки гепатита А