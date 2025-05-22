Французский актер Жерар Депардье предстанет перед судом в Риме — 17 июня начнется рассмотрение дела, в котором звезду обвиняют в нанесении телесных повреждений легендарному итальянскому папарацци Рино Бариллари. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на итальянские правоохранительные органы.

Инцидент произошел в прошлом году в мае неподалеку от бара Harry’s Bar на знаменитой улице Виа Венето, где 76-летний Депардье ужинал со своей подругой — чешской актрисой Магдой Ваврусовой.

По словам 80-летнего Бариллари, Депардье сначала оскорбил итальянцев, бросил в него кубик льда, а затем три раза ударил.

«Я могу простить его удары, но не оскорбление итальянцев», — заявил фотограф журналистам.

Сам актер все обвинения отрицает. В комментарии для La Repubblica он рассказал, что именно Бариллари первым его толкнул. Версию Депардье поддерживает и адвокатка Ваврусовой, которая уверяет: папарацци грубо толкнул ее клиентку, после чего актер «просто вмешался и... поскользнулся».

Бариллари — культовая фигура в итальянской фотографии. За более чем 60 лет карьеры он снимал самых известных звезд мира, часто переодеваясь в священника, садовника или каменщика.

Напомним, в апреле минувшего года Депардье «загремел» за решетку.