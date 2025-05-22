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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Страны G7 договорились по поводу поддержки Украины

Страны G7 договорились по поводу поддержки Украины

Александр Панько
22.05.25 12:12
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Страны G7 договорились по поводу поддержки Украины

В эти дни, 20-22 мая, в Канаде проходит встреча министров финансов стран G7. На ней чиновники договорились продолжать поддержку Украины.

Об этом, ссылаясь на министра финансов Германии Ларса Клингбайля, сообщает Bloomberg.

Тот сказал: «Стало ясно, что в рамках формата G7 поддержка продолжится в неизменном виде и что Украина может рассчитывать на сильную солидарность и значительную поддержку от стран G7».

Кроме этого добавляется, что министры финансов все еще работают над некоторыми пунктами заявления, которые следует разрешить».

В публикации информируется: «По состоянию на вечер среды, однако, группа еще не согласовала итоговое заявление, официально закрепляющее намерение».

Ранее Трамп сделал неоднозначное заявление по поводу членства России в G8.

Тэги: Украина, мир, экономика, война, финансы, G7

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