Страны G7 договорились по поводу поддержки Украины

В эти дни, 20-22 мая, в Канаде проходит встреча министров финансов стран G7. На ней чиновники договорились продолжать поддержку Украины.

Об этом, ссылаясь на министра финансов Германии Ларса Клингбайля, сообщает Bloomberg.

Тот сказал: «Стало ясно, что в рамках формата G7 поддержка продолжится в неизменном виде и что Украина может рассчитывать на сильную солидарность и значительную поддержку от стран G7».

Кроме этого добавляется, что министры финансов все еще работают над некоторыми пунктами заявления, которые следует разрешить».

В публикации информируется: «По состоянию на вечер среды, однако, группа еще не согласовала итоговое заявление, официально закрепляющее намерение».

Ранее Трамп сделал неоднозначное заявление по поводу членства России в G8.