США запускают в продажу «золотые карты»

Уже в ближайшую неделю власти США запустят продажу «золотых карт» по цене пять миллионов долларов. Как пояснил министр торговли страны Говард Латник, они дают своим владельцам постоянные виды на жительство.

Чиновник сказал: «Я ожидаю, что примерно в течение недели появится интернет-сайт, который будет называться trumpcard.gov. Изначально онлайн-ресурс будет давать возможность всем желающим зарегистрироваться, подтвердив свой интерес к покупке одной из таких карт».

Кроме этого отмечается, что продажа «золотых карт» поможет правительству США привлекать средства для оплаты растущих обязательств по государственному долгу.

Добавляется: «По сути, каждый, кого я встречаю, кто не является американцем, проявляет интерес к покупке этой карты, если у него есть финансовая возможность».

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