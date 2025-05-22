В ОП назвали шаги для урегулирования войны

Украина очертила следующие шаги для достижения справедливого и устойчивого мира. Речь идет о большом обмене пленными и определении места для следующей встречи с представителями России. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram в четверг, 22 мая.

Политик провел онлайн-разговор с дипломатическими представителями лидеров стран Северной Европы и Балтии. Руководитель ОП проинформировал коллег о последних событиях — переговорах в Стамбуле, встрече президента Владимира Зеленского в Италии и Ватикане, а также о разговоре главы государства с президентом США Дональдом Трампом и лидерами стран ЕС.

«Наша позиция ясна: первым шагом должно стать соглашение об обмене пленными в формате „1000 на 1000“. Вторым — определение места для следующей встречи с представителями РФ», — подчеркнул Ермак.

По словам руководителя ОП, особое внимание было уделено необходимости усиления санкционного давления на Россию.

Напомним, стало известно, когда в Ватикане пройдет новый раунд переговоров между Украиной и РФ.