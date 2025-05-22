Стало известно, когда в Ватикане пройдет новый раунд переговоров между Украиной и РФ

Новый раунд переговоров между Украиной и РФ, как ожидается, пройдет в Ватикане в середине июня, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

При этом президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с европейскими лидерами заявил, что он отправит на переговоры госсекретаря Марко Рубио и специального посланника Кита Келлога.

«В понедельник Трамп не высказался по поводу роли США», — отмечают собеседники издания.

При этом WSJ указывает, что некоторые европейские лидеры в разговоре с Трампом настаивали на том, что результатом любых переговоров в Ватикане должно стать безусловное прекращение огня.

«Однако Трамп снова уклонился от ответа, заявив, что ему не нравится термин „безусловное“. Он сказал, что никогда не употреблял этот термин, хотя использовал его, когда призывал к 30-дневному прекращению огня в посте на своей социальной платформе Truth 8 мая. В итоге европейцы согласились отказаться от прилагательного», — пишет WSJ.

Напомним, Папа Римский готов провести в Ватикане переговоры Украины и РФ.