Во Львове автомобиль влетел в остановку общественного транспорта

Поздно вечером среды, 21 мая, во Львове произошло резонансное ДТП. О нем поведала местная полиция.

Сообщается, что случилось столкновение автомобилей Toyota Camry, которым управлял 45-летний львовянин, и Volkswagen Eos под управлением 25-летнего жителя Львова. Последняя по инерции выехал на остановку общественного транспорта и совершил наезд на 21-летнюю девушку.

Указывается, что пострадавшая получила телесные повреждения и была госпитализирована в реанимационное отделение.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее во Львове произошло крупное ДТП с участием полицейского авто.