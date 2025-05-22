Рютте призвал США и Россию договариваться

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал контакты США и России в плане мирного урегулирования ситуации в Украине. Произошло это на его пресс-конференции во время визита в Нидерланды.

Чиновник сказал: «Такой звонок (президентов Дональда Трампа и Владимира Путина), который состоялся в понедельник, был необходим, такие дискуссии необходимы для движения вперед».

Глава Альянса добавил, что Дональд Трамп после прихода к власти сумел переломить тупиковую ситуацию, тогда как до этого в течение нескольких лет американо-российские контакты на таком уровне блокировались США.

Ранее Трамп сделал неоднозначное заявление по поводу членства России в G8.