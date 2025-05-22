Рубио высказался о перспективах мира в Украине

Государственный секретарь Марко Рубио высказался по поводу войны в Украине. Он прокомментировал перспективы достижения мира в нашей стране.

Произошло это на слушаниях в палате представителей конгресса США.

Чиновник сказал: «Честно говоря, мы продолжаем верить. Мы открыты для любого мирного соглашения, но считаем очень трудным входить в мирные переговоры без прекращения огня, потому что если где-то что-то взорвется, случится какая-то атака, то переговоры развалятся».

Добавляется: «Россияне, как ожидается, в ближайшие несколько дней подготовят документ или меморандум о мире, который будет указывать, что они требуют для прекращения огня, которое могло бы привести к более широким переговорам и затем к окончательному урегулированию».

Указывается: «Думаю, что мы многое узнаем из содержимого меморандума о мире. Если он приемлемый, то думаю, что мы добились прогресса. В противном случае можно будет сделать вывод о том, что США не приблизились к урегулированию конфликта. У президента Дональда Трампа будут доступные опции».

В то же время, политик выразил надежду на достижимость соглашения для завершения войны в Украине, признав, что данный процесс является сложным.

Ранее Трамп сделал неоднозначное заявление по поводу членства России в G8.