Рубио отказался называть Путина военным преступником

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что время для привлечения виновных в военных преступлениях в Украине к ответственности наступит после завершения войны, до тех пор необходимо продолжать говорить с главой Кремля Владимиром Путиным. Об этом он сказал на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей США 21 мая.

Отвечая на вопрос сенатора Билла Китинга о том, является ли Владимир Путин военным преступником, Рубио отказался давать прямой ответ, подчеркнув, что для завершения войны необходимо поддерживать контакт с российским лидером.

«Несомненно, военные преступления были совершены, и кто за них ответственен — для этого еще будет время и место, но сейчас задача заключается в том, чтобы прекратить войну», — заявил Рубио.

По его словам, «в войне против Украины были совершены преступления, и за это будет понесена ответственность».

«Но наша цель сейчас — прекратить эту войну, потому что позвольте мне сказать вам, что каждый день, пока продолжается война, погибает больше людей, искалечено больше людей, и, откровенно говоря, ежедневно, пока продолжается война, совершается больше преступлений. Наша цель — прекратить эту войну. Мы должны иметь возможность говорить (с Владимиром Путиным), чтобы сделать это», — добавил он.

Напомним, по словам Рубио, Трамп не пошел на уступки Путину.