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Новости > Мерц оценил вероятность скорого завершения войны в Украине

Мерц оценил вероятность скорого завершения войны в Украине

Александр Панько
22.05.25 10:53
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Мерц оценил вероятность скорого завершения войны в Украине

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит никаких признаков того, что война в Украине может скоро завершиться. Об этом в среду, 21 мая, сообщает издание DW.

«В настоящее время нет никаких признаков того, что эта война быстро закончится», — сказал Мерц на пресс-конференции в Берлине в среду.

В то же время немецкий канцлер отметил, что можно лишь надеяться, что хотя бы удастся собрать стороны конфликта для конструктивных переговоров в Ватикане.

Отдельно Мерц подчеркнул важность «активной, поддерживающей и сильной» роли Германии в мирных усилиях.

Напомним, Трамп заявил Зеленскому, что Украина и Россия должны сами найти решение.

Тэги: война в Украине, Фридрих Мерц

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