МВФ наехал на США – названы две причины

Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат призвала США сократить бюджетный дефицит и решить проблему растущего внешнего долга. Ее слова цитирует издание Financial Times.

Финансист отметила: «Бюджетный дефицит США слишком большой, и его нужно сократить».

Добавляется: «В США должна быть фискальная политика, отвечающая требованиям снижения долга к ВВП с течением времени. Отношение долга США к ВВП постоянно растет».

Было сказано, что экономика США по-прежнему подвержена очень высокой неопределённости в торговой политике, несмотря на позитивное развитие ситуации со снижением администрацией президента Дональда Трампа пошлин на китайские товары.

Подчеркивается: «Приостановка пошлин с Китаем – это позитивное развитие ситуации».

В МВФ также поприветствовали соглашение между США и Великобританией.

Ранее Трамп заработал на торговле криптовалютой баснословные деньги.