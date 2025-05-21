В Николаевской области женщина и ребенок подорвались на гранате

Накануне вечером, во вторник, 20 мая, в селе Комиссаровка (Николаевская область) произошла трагедия. О ней поведала местная полиция.

Правоохранители говорят, что 31-летняя заявительница сообщила, что в результате взрыва погиб ее малолетний сын и пострадала соседка.

Было установлено, что 41-летняя злоумышленница, находясь в состоянии опьянения, пришла к соседям и просила, чтобы те отвезли ее в магазин.

Добавляется, что, получив отказ, она пошла домой, но позже вернулась к семье уже с боеприпасом, который сдетонировал во дворе.

Увы, в результате взрыва погиб трехлетний мальчик (сын хозяев), а позже от полученных травм умерла и сама женщина.

На месте инцидента полицейские изъяли осколки от гранаты Ф1. По месту жительства погибшей изъяли еще более сотни патронов разного калибра к автоматическому оружию, которые направили на экспертное исследование.

Сейчас продолжается досудебное расследование, устанавливаются пути поступления боеприпасов.

Ранее в Харьковской области трагически погиб ребенок – полиция рассказала подробности.