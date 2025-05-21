Трамп высказался о российских войсках у границ Финляндии и Норвегии

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит наращивание российских войск возле Финляндии и Норвегии. По его словам, эти страны «будут в полной безопасности». Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме.

Трамп заявил, что не видит угрозы в действиях России на севере Европы. Его не беспокоит концентрация российских войск вблизи границ с Финляндией и Норвегией.

В ответ на вопрос в Белом доме о наращивании российского военного потенциала у скандинавских стран.

«Меня это совсем не волнует», — ответил Трамп.

Он также добавил, что не видит причин для беспокойства в Финляндии и Норвегии.

«Они в полной безопасности. Это две страны, которые будут в большой безопасности», — заверил президент США.

Напомним, президент Финляндии резко обратился к России из-за Украины.