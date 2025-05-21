Потребление электричества в Украине изрядно снизилось

В Украине снижается потребление электричества. О ситуации на утро среды, 21 мая, поведали в «Укрэнерго».

Говорится, что уровень потребления был на 7,7% меньше, чем вчера.

По словам специалистов, это объясняется установлением ясной погоды практически на всей территории нашей страны, что обусловливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение энергопотребления из общей сети.

Указывается, что накануне, во вторник суточный максимум потребления, зафиксированный вечером, был на том же уровне, что и максимум предыдущего рабочего дня – в понедельник.

Резюмируется: «Учитывая высокую эффективность работы солнечных электростанций, активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время. Пожалуйста, по возможности пользуйтесь мощными электроприборами с 10-00 до 16-00».

Ранее мы писали, что теперь в Украине в розетках 230 Вольт.