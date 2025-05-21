Санврач Киева назвал вероятную причину вспышки гепатита А

В Киеве по состоянию на 20 мая выявлено уже 76 случаев заболевания, из них 35 — у детей. Главный государственный санитарный врач Киева, гендиректор Киевского городского центра контроля и профилактики заболеваний Сергей Чумак сообщил в эфире Суспильного, что могло стать вспышкой гепатита А.

«Проанализировав все данные, мы можем говорить, что вероятной причиной вспышки стало однократное попадание грязной воды в водопроводную сеть», — сказал он.

Санврач сообщил, что все больные проживают в районе Отрадный и рассказал о результатах анализов воды.

«При сборе эпиданамнеза мы установили, что все больные проживают в пределах одного микрорайона, района Отрадный. Проанализировав жалобы жителей на некачественное водоснабжение по органолептическим показателям, карту водоснабжения данного микрорайона, получив данные анализов воды из водопровода, сделанные Госпродпотребслужбой, мы отмечаем незначительное повышение аммиака и малое количество остаточного хлора в пробах воды», — рассказал Чумак.

Санврач отметил, что вместе с Соломенской районной государственной администрацией планируется проведение мониторингового исследования всех колодцев водоснабжения с целью выявления возможных случаев подтопления сети загрязненными водами.

«Госпродпотребслужба проводит проверку организатора питания в школах района, поскольку все заболевшие получали питание у одного организатора питания. Продолжаются добровольные тестирования жителей района, в ходе этих обследований выявлено новых 15 случаев вирусного гепатита. Всего во время этих акций было обследовано 640 человек», — отметил Чумак.

Напомним, в Киеве фиксируют вспышку кори и гепатита А.