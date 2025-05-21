Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 976 780 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 21 мая.

Сообщается, что были ликвидированы уже 976 780 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 10 835 танков, 22 569 боевых бронированных машин, 28 090 артиллерийских систем, 1 388 РСЗО, 1 167 средств ПВО, 372 самолета, 336 вертолетов, 36 692 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 197 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 49 169 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 895 единиц специальной техники.

Ранее мы писали, что Папа Римский готов провести в Ватикане переговоры Украины и РФ.